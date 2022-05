Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur ce grand changement à l'OM !

Publié le 6 mai 2022 à 8h30 par La rédaction

Plus d’un an après sa promotion en tant que président de l’OM, Pablo Longoria est revenu sur ses débuts à ce nouveau poste.

Depuis la fin février 2021 et l’invasion de la Commanderie, Pablo Longoria est le président de l’OM. Et entre sa prise de fonction et aujourd'hui, le dirigeant espagnol a fait un gros boulot. Très actif sur le marché des transferts l’été dernier, Longoria a vu la plupart de ses choix payer. Pourtant, la tâche ne s’annonçait pas simple. Plus d’un an après ses débuts en tant que président à l’OM, Pablo Longoria est revenu sur cette période.

«La première chose que je voulais, c'était que tout le monde aille dans la même direction»