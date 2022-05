Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller quatre gros transferts !

Publié le 6 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Ancien joueur de l'OM et fin connaisseur du football néerlandais, Boudewijn Zenden recommande quatre joueurs d'Eredivisie à Pablo Longoria.

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé, bouclant pas moins de onze opérations pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et cet été encore ça devrait bouger, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Dans cette optique, Boudewijn Zenden conseille quatre joueurs du Championnat des Pays-Bas à Pablo Longoria.

Zenden glisse 4 noms à Longoria