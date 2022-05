Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il continuer avec Jorge Sampaoli ?

Publié le 6 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, les questions commencent à se poser sur son avenir. Que doit alors faire Pablo Longoria avec l’Argentin ?

En février 2021, alors en plein chaos, l’OM change tout, faisant notamment confiance à Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Convaincu par Pablo Longoria, l’Argentin est ainsi arrivé en provenance de l’Atlético Mineiro pour remettre le club phocéen sur le bon chemin. Et un peu plus d’un an après, le bilan est positif pour Sampaoli. A l’instar de Marcelo Bielsa, il a ramené de la ferveur au Vélodrome et les résultats sont au rendez-vous avec une actuelle 2ème place en Ligue 1 et un très beau parcours sur la scène européenne. .

Entre l’OM et Sampaoli, ce n’est pas encore terminé !