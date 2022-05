Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba interpelle encore Longoria pour son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba répète une nouvelle fois sa volonté de rester à l'OM la saison prochaine. Mais cela ne dépend pas uniquement de lui.

L'été dernier, William Saliba a débarqué à l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat après six mois prometteurs à l'OGC Nice. Barré par la concurrence à Arsenal, le défenseur formé à l'ASSE s'est rapidement imposé à Marseille où il est l'un des cadres de Jorge Sampaoli. A tel point que l'OM se verrait bien le conserver la saison prochaine. Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué puisque le prêt de William Saliba ne s'accompagne pas d'une option d'achat et la concurrence s'annonce rude. Malgré tout, William Saliba reconnaît qu'il se verrait bien rester à l'OM.

«Si je reviens la saison prochaine, c'est avec plaisir»