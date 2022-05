Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal annonce déjà la couleur à Saliba !

Publié le 6 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba peut d’ores et déjà s’attendre à une rude concurrence s’il revient chez les Gunners cet été comme l’en a averti l’un de ses coéquipiers.

« Mon souhait c’est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. J’espère de ne pas trop penser à mon avenir, parce que si j’y pense, je ne vais plus être trop concentré pour les matchs. Ça me ferait plaisir de revenir ici quoi qu’il arrive. C’est pas comme si je savais que je n’allais pas revenir ou que je ne voulais pas venir, c’est Marseille quoi, c’est mon club (rires) », confiait récemment William Saliba au micro de Prime Video, n’excluant donc pas de rester à l’OM la saison prochaine au terme de son prêt. En attendant, Saliba appartient encore à Arsenal, et la concurrence s’annonce rude pour le défenseur central français s’il décide de revenir cet été.

Holding annonce la couleur à Saliba