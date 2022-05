Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut prendre sa revanche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré la concurrence plusieurs cadors étrangers dont le Real Madrid, le PSG est toujours autant déterminé à recruter Aurélien Tchouaméni cet été. Une manière de se venger du club merengue pour Kylian Mbappé ?

« Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses (…) Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait », confiait Aurélien Tchouaméni (22 ans) mercredi en conférence de presse sur son avenir à l’AS Monaco, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain français n’exclut donc aucune option pour son avenir, alors que le PSG semble toujours autant déterminé à le recruter..

Le PSG veut contrer le Real Madrid pour Tchouaméni

Comme l’a annoncé RMC Sport, le PSG est toujours sur les traces d’Aurélien Tchouaméni et va faire l’objet d’une finale à quatre avec Chelsea, Liverpool et le Real Madrid pour arracher la signature du joueur de l’AS Monaco cet été. Et si le Qatar parvenait à attirer Tchouaméni au PSG, il s’agirait alors d’une certaine consolation vis-à-vis du Real Madrid où Kylian Mbappé semble bien parti pour s’engager cet été avec la fin de son contrat.