Mercato - PSG : Un gardien déjà tout proche de la sortie ?

Publié le 6 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté par le PSG avec option d’achat du côté de l’OGC Nice, Marcin Bulka semble bien parti pour être définitivement transféré au sein du club azuréen cet été.

En février dernier, en conférence de presse, Christophe Galtier évoquait l’avenir de Marcin Bulka (22 ans) précisant que rien n’était acté pour le gardien polonais, prêté à l’OGC Nice par le PSG avec une option d’achat fixée à 2M€ : « C'est beaucoup trop tôt. Même si je sais que le club à la main sur l'option d'achat. Mais après, il reste la volonté du joueur de savoir ce qu'il veut faire. Mais ça viendra beaucoup plus tard dans la saison », avait indiqué Galtier. Et alors qu’un débat fait rage au sein du PSG puisque l’un des deux gardiens titulaires, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, devra s’en aller cet été, la tendance semble déjà claire pour Bulka.

Bulka devrait quitter le PSG