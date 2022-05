Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé douche les espoirs du Qatar !

Publié le 6 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Mais alors que l'optimisme gagnerait du terrain dans les rangs parisiens, l'entourage de l'attaquant français vient calmer tout le monde.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin, et il ne semble pas pressé à l'idée de donner sa réponse pour son avenir. Néanmoins, alors que le Real Madrid semblait avoir une large longueur d'avance pour la signature du crack de Bondy, le PSG a fait une partie de son retard au point que, comme révélé par le10sport.com, l'idée d'une prolongation au PSG fait son chemin dans l'esprit de Kylian Mbappé. Une tendance largement confirmée par Le Parisien qui a lâche une énorme bombe dans ce dossier. En effet, selon les informations du quotidien francilien, l'attaquant français dispose d'un accord de principe avec le club de la capitale en vue d'une prolongation de deux saisons, avec une en option. Un nouveau contrat historique aurait même été proposé à Kylian Mbappé qui pourrait toucher 50M€ nets par an ainsi qu'une prime de fidélité de 100M€. Le champion du monde 2018 pourrait donc entamer sa sixième saison au PSG.

L'entourage de Mbappé jette un gros froid sur son avenir au PSG