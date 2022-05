Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert d'un international français se précise...

Publié le 6 mai 2022 à 11h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Clément Lenglet s’écrit loin du FC Barcelone, celui-ci aurait déjà reçu des propositions d’autres clubs.

Désireux de renouveler son effectif lors du mercato estival, le FC Barcelone devrait pousser plusieurs joueurs vers la sortie, notamment Clément Lenglet. Sous contrat en Catalogne jusqu’en juin 2026, l’international français n’a que peu joué cette saison, et ne semble pas entrer dans les plans de Xavi pour la prochaine. Apparu à 24 reprises durant cette campagne, le natif de Beauvais est barré par la concurrence de Ronald Araujo, Gérard Piqué et Eric Garcia, et l’arrivée libre d’Andreas Christensen ne devrait pas améliorer sa situation. Toutefois, alors qu’il ne semble plus être en odeur de sainteté au Barça, le défenseur n’aurait pas encore pris de décision pour son futur, même s’il est convoité.

Clément Lenglet a déjà des propositions