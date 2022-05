Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à la Ibrahimovic préparé par Mbappé pour son avenir ?

Publié le 6 mai 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait imiter Zlatan Ibrahimovic et annoncer sa décision finale avant le dernier match de son équipe au Parc des Princes.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est loin d'avoir perdu son bras de fer dans le feuilleton Mbappé. Alors que son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale a encore une belle carte à jouer pour le conserver. Toutefois, le PSG ne serait toujours pas fixé quant à l'avenir de Kylian Mbappé. D'après les dernières informations du Parisien , Kylian Mbappé aurait tous les éléments en main pour prendre sa décision finale, mais il ne l'aurait pas encore prise. Et lorsque ce sera le cas, il pourrait faire une grande annonce avant le dernier rendez-vous à domicile du PSG.

Kylian Mbappé pourrait faire son annonce le 22 mai au Parc s'il reste