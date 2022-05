Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un problème avec Zinedine Zidane !

Publié le 6 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouvel entraîneur avec le limogeage à venir de Mauricio Pochettino, le PSG courtise toujours Zinedine Zidane mais se heurte à un souci de taille avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Alors que Mauricio Pochettino devrait être remercié par le PSG à l’issue de la saison, qui viendra assurer la succession de l’entraîneur argentin ' Comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité depuis plusieurs mois, l’option Zinedine Zidane tient la corde dans l’esprit des décideurs du PSG au Qatar. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid semble encore loin du Parc des Princes…

Zidane reste la priorité du PSG, mais…