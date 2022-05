Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole donne la réponse pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 7h45 par Pierrick Levallet

Ce jeudi, Le Parisien a lâché une énorme bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé en affirmant qu'il allait prolonger avec le PSG. Mais la presse espagnole est venue démentir totalement cette information.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit son avenir être toujours incertain. L’international tricolore est convoité par le prestigieux Real Madrid. Mais de son côté, le PSG fait tout son possible pour prolonger sa star et croit en ses chances d’y parvenir comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Et ce jeudi, Le Parisien a lâché une véritable bombe sur le dossier. Le quotidien français affirme que Kylian Mbappé devrait bel et bien prolonger avec le PSG. Mais d’après la presse espagnole, il n’en serait rien.

Mbappé jouera bien au Real Madrid la saison prochaine