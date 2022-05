Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un gros conseil pour son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore annonce sa décision finale quant à son avenir. Rio Ferdinand, ancienne gloire de Manchester United, donne quelques conseils à l’attaquant tricolore.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat arrivera prochainement à expiration avec le PSG ? Le Real Madrid en a fait sa priorité absolue pour cet été, et pourtant, Mbappé hésite fortement à prolonger son contrat in-extremis au Parc des Princes comme le10sport.com vous l’a révélé. Rio Ferdinand, ancien cadre de la sélection anglaise et de Manchester United, a fait passer un message à l’attaquant du PSG au micro de Canal + au sujet de son avenir.

« Il doit choisir où il peut être le meilleur »