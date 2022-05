Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé lâche une énorme bombe sur son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 6 mai 2022 à 8h17

Alors que le feuilleton Mbappé s'est de nouveau emballé jeudi soir, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG, fait de nouvelles révélations, lâchant un énorme froid sur l'avenir de son fils.

L'avenir de Kylian Mbappé a connu un nouveau tournant jeudi soir. En effet, Le Parisien a publié un article qui a fait le tour du monde puisque le média francilien révèle que l'attaquant français a un accord de principe pour prolonger au PSG avec un contrat de deux ans, plus une saison en option. Kylian Mbappé pourrait ainsi signer le plus gros contrat de l'histoire du foot avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€. Une information qui a fait l'effet d'une bombe et qui confirme ce que le10sport.com vous révélait récemment, à savoir que l'idée d'une prolongation avait fait son chemin dans l'esprit de Kylian Mbappé. Malgré tout, la mère du champion du monde est rapidement montée au créneau.

Mbappé plutôt sur un départ ?