Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin veut dépouiller un club de Ligue 2 !

Publié le 6 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Bien que l'ASSE ne sache pas encore dans quelle division elle évoluera la saison prochaine, cela n'empêche pas Loïc Perrin de commencer à se pencher sur le mercato en scrutant notamment la Ligue 2.

A trois journées de la fin de la saison, rien n'est fait dans la course au maintien pour l'ASSE. Bien que Pascal Dupraz ait permis de redressé la barre, les Verts occupent pour l'instant la place de barragiste avec deux points de retard sur Clermont 17e et trois sur Lorient, 16e. Malgré tout, en coulisses, l'ASSE doit préparer la saison prochaine en s'activant sur le marché. Et pour cause, de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat, ce qui devrait engendrer une large revue d'effectif.

L'ASSE scrute trois joueurs de Nîmes