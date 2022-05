Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La punchline d’Ancelotti sur son départ à la retraite !

Publié le 7 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a dernièrement ouvert la porte à un départ à la retraite une fois que sa deuxième expérience d’entraîneur au Real Madrid sera arrivée à son terme, Carlo Ancelotti est revenu sur ses propos en faisant passer un message clair à ce sujet.

Depuis ses débuts en tant qu’entraîneur principal à Reggiana en 1995, Carlo Ancelotti n’a que très peu pris de temps pour lui entre chaque poste. Passé par le Milan AC, Chelsea, le PSG, le Bayern Munich et entre autres le Real Madrid où il officie pour la deuxième fois depuis l’été dernier, Ancelotti a remporté le championnat dans chacun de ces clubs en devenant au passage le premier entraîneur de l’histoire à effectuer une telle prouesse dans ce qui est considéré comme les cinq grands championnats européens. Néanmoins, se pourrait-il que l’aventure d’Ancelotti au Real Madrid prenne fin à l’issue de la saison ? C’est une hypothèse que plusieurs médias dont Goal évoquaient dernièrement en cas de fin de saison mitigée d’un point de vue sportif du Real Madrid. Finalement, le club merengue a remporté sa 35ème Liga et est en lice pour une 14ème Ligue des champions contre Liverpool, que la Casa Blanca a battu en 2018. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ancelotti a dernièrement fait savoir à Prime Video Italia cette semaine qu’il ne comptait pas poursuivre sa longue carrière d’entraîneur après son départ du Real Madrid. À moins que la porte s’ouvre pour la sélection canadienne à l’avenir, à savoir l’origine de sa femme Marianne. « Après le Real Madrid, je vais probablement arrêter. Mais si Real me garde ici pendant dix ans, alors j'entraînerai pendant dix ans. Après le football, j'aimerais être avec mes petits-enfants, partir en vacances avec ma femme, il y a tellement de choses que j'ai oubliées et que j'aimerais faire. (…) C'est prématuré maintenant, certainement pas pour cette Coupe du Monde. La Coupe du monde 2026, pourquoi pas ? Ça pourrait l'être. Le Canada ? J'aimerais bien, bien sûr. Le Canada a très bien réussi ». Quelques jours sont passés depuis la diffusion de cette interview mardi. Et ce samedi, Carlo Ancelotti a été invité à faire un nouveau point sur sa situation au Real Madrid et sur la suite des opérations lors de son passage en conférence de presse en marge du déplacement du club merengue au Wanda Metropolitano de l’Atletico de Madrid.

« Si tout va bien ici, je resterai ici jusqu'à 80 ans, jusqu'à ce que je devienne fou »