Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup magistral sur le marché !

Le PSG pourrait réaliser un gros coup lors du prochain mercato estival en s'attachant les services d'Aurélien Tchouaméni. Agé seulement de 22 ans, le joueur est promis à un grand avenir, bien loin de son club actuel Monaco.

Le recrutement d'un milieu de terrain sera l'une des grandes priorités de la direction parisienne lors du prochain mercato estival. Le portrait-robot de ce renfort a été établi. Il s'agit d'un numéro 8, box-to-box, capable de marquer des buts. Plusieurs profils répondent à ces critères, notamment celui d'Aurélien Tchouaméni. Agé de 22 ans, le milieu de terrain a certainement été observé attentivement par les responsables du PSG lors de la rencontre face au LOSC ce vendredi. Auteur d'un doublé, il a joué un grand rôle dans la victoire de son équipe (1-2), provisoirement deuxième au classement de la Ligue 1. Une qualification en Ligue des champions pourrait d'ailleurs influer sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. « Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera » avait confié le joueur en conférence de presse il y a quelques jours.

« Il aura un grand futur »

Entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément espère compter sur Aurélien Tchouaméni la saison prochaine, malgré l'intérêt qu'il suscite sur le marché. « C'est un joueur facile pour un entraîneur car il a faim de s'améliorer, chaque jour. On a fait beaucoup d'actions pour travailler la finition, des tirs au but, et je suis très content qu'il ait marqué grâce à ces répétitions. Il a presque marqué aussi de la tête, c'est un secteur qu'on doit encore travailler. C'est un joueur exceptionnel avec son envie de progresser. Chaque mois, il franchit des étapes et il aura un grand futur » a confié le technicien belge en conférence de presse et dans des propos rapportés par L'Equipe . Mais à en croire les informations du quotidien, il sera difficile pour l'AS Monaco de conserver son jeune joueur, même s'il parvenait à se qualifier pour la C1.

