Mercato - PSG : Le prix de l'opération Tchouaméni est fixé !

Publié le 7 mai 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Auteur d'un doublé face au LOSC ce vendredi, Aurélien Tchouaméni devrait crouler sous les propositions cet été. Il faudra dépenser près de 70M€ pour s'offrir le milieu de terrain.

Si Aurélien Tchouaméni voulait se faire plus discret à l'approche du prochain mercato estival, c'est raté. Auteur d'un doublé face au LOSC ce vendredi, le milieu de terrain devrait se retrouver au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines. A 22 ans, l'international français semble avoir le niveau pour rejoindre une équipe plus huppée que l'AS Monaco. A la recherche d'un milieu box-to-box, le PSG l'aurait inscrit sur sa short-list comme le confirme Le Parisien .

L'opération Tchouaméni fixée à 70M€