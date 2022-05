Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de cet attaquant de Dupraz sur son départ !

Publié le 7 mai 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Pour relancer sa saison, Jean-Philippe Krasso s'est envolé vers l'AC Ajaccio sous la forme d'un prêt. Interrogé sur son départ de l'ASSE, l'attaquant de 24 ans a lâché toutes ses vérités.

Lors de la première partie de saison, Jean-Philippe Krasso était en grande difficulté à l'ASSE. Pour retrouver des couleurs, l'attaquant de 24 ans a changé d'air au mois de janvier. En effet, Jean-Philippe Krasso a profité du dernier mercato hivernal pour rejoindre l'AC Ajaccio sous la forme d'un prêt. Un choix qu'il est loin de regretter. Dans un entretien publié sur le site officiel de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso s'est totalement livré sur son départ de l'ASSE et sur son adaptation expresse à Ajaccio.

«Je pense vraiment que ce prêt à l’ACA peut être un déclic»