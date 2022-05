Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler un transfert à 2M€ !

Publié le 7 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Prêté à l'OGC Nice l'été dernier, Marcin Bulka pourrait quitter définitivement le PSG cet été. Et pour cause, les Aiglons prévoirait bien de lever l'option d'achat du Polonais.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan arrivait à son terme. Mais cela a engendré un gros casse-tête au sein de l'effectif parisien qui s'est retrouvé avec de nombreux gardiens sous contrat. Par conséquent, plusieurs sont partis à l'image d'Alphonse Areola, prêté à West Ham ou encore de Marcin Bulka qui s'est envolé vers l'OGC Nice. Et le jeune polonais pourrait bien rejoindre définitivement les Aiglons.

L'OGC Nice devrait lever l'option d'achat de Bulka