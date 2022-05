Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Nuno Mendes avait vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 7 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Prêté avec option d'achat, Nuno Mendes a lâché une déclaration qui pourrait signifier qu'il sera toujours au PSG la saison prochaine.

L'été dernier, le PSG s'est mis en quête d'un renfort au poste de latéral gauche. Et pour cause, Mitchel Bakker avait été vendu au Bayer Leverkusen tandis que Juan Bernat se remettait à peine d'une rupture des ligaments croisés. Layvin Kurzawa n'entrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino, la seule option à disposition de l'entraîneur du PSG se nommait donc Abdou Diallo qui dépanne à ce poste. Par conséquent, Leonardo a obtenu le prêt avec option d'achat de Nuno Mendes. L'international portugais devrait d'ailleurs s'engager définitivement à Paris puisque le PSG prévoit de lever son option d'achat fixée à 40M€. Et le joueur prêté par le Sporting CP lâche d'ailleurs un indice sur son avenir.

«Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour évoluer toujours plus»