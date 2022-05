Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Une incroyable demande de Mbappé ?

Publié le 7 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé attend de solides garanties pour prolonger au PSG, l'attaquant parisien aurait réclamé un salaire supérieur à ceux de Lionel Messi et Neymar.

Jeudi soir, Le Parisien a lâché une énorme bombe concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien a effectivement révélé que l'attaquant français avait un accord de principe pour prolonger au PSG avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ net. Un effort colossal sur le plan financier qui a pu faire la différence selon le journaliste de L'EQUIPE Damien Degorre qui estime que Kylian Mbappé veut être mieux payé que Neymar et Lionel Messi.

«Le principal étant d’avoir un plus gros salaire que Neymar et Lionel Messi»