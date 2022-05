Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a fixé des exigences XXL à Xavi !

Publié le 6 mai 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait dans le collimateur du PSG. Alors qu'il aimerait prolonger avec le Barça, le champion du monde français a fixé des exigences bien précises.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du Barça partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, comme il a pu le faire l'été dernier avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Toutefois, Ousmane Dembélé pourrait snober le PSG et parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone. D'ailleurs, l'attaquant français aurait déjà défini ses conditions pour continuer l'aventure au sein du club catalan.

Ousmane Dembélé a des conditions très claires pour prolonger