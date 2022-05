Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin active trois pistes en Ligue 1 !

Publié le 6 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Contraint de s'activer en coulisses malgré la situation sportive de l'ASSE, Loïc Perrin aurait identifié trois pistes en Ligue 1, dont deux joueurs en fin de contrat.

Toujours à la lutte pour son maintien en Ligue 1, l'ASSE s'apprête à vivre trois dernières journées très chaudes. Les Verts occupent pour le moment la place de barragiste mais ne pointent qu'à deux points de Clermont, 17e, et trois de Lorient, 16e. Autrement dit, tout reste possible. Et c'est dans ce climat d'incertitude que Loïc Perrin doit travailler afin de préparer le mercato estival. Pas une mince affaire, mais le coordinateur sportif de l'ASSE aurait déjà des idées précises.

L'ASSE vise deux coups à 0€ en L1