Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les trois alternatives du Qatar après Zidane !

Publié le 6 mai 2022 à 10h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le sort de Mauricio Pochettino semble déjà scellé au PSG, le Qatar garde l’option Zinedine Zidane en priorité. Mais en cas d’échec, trois autres profils sont déjà à l’étude…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG s’apprête à limoger Mauricio Pochettino en fin de saison dont les résultats n’ont pas été jugés à la hauteur, et c’est donc un nouvel entraîneur qui devrait être nommé par Doha. Le Parisien a indiqué que la piste menant à Zinedine Zidane était toujours d’actualité pour le PSG, mais l’ancien entraîneur du Real Madrid donnerait toujours sa priorité à l’équipe de France, ce qui incite donc logiquement le Qatar à se tourner vers d’autres profils…

Conte, Löw et Motta dans le viseur