Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme ouverture pour cette star du Barça !

Publié le 7 mai 2022 à 1h15 par La rédaction

Dans les petits papiers de Manchester United et Manchester City, Frenkie De Jong ne rejoindra pas l’un de ces deux clubs cet été.

Après 3 saisons passées au FC Barcelone, Frenkie De Jong pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Lié au club catalan jusqu’en juin 2026, l’international néerlandais est l’un des cadres de Xavi, et suscite beaucoup d’intérêt. En effet, le Paris Saint-Germain, qui prépare déjà les potentiels départs de Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes, le suivrait de près. Toutefois, alors que Manchester City et Manchester United semblaient également intéressés par le joueur de 24 ans, celui-ci ne devrait finalement pas rejoindre l’un des deux géants anglais.

Frenkie De Jong n’ira pas à Manchester