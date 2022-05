Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic fait un pas vers Leonardo !

Publié le 7 mai 2022 à 1h45 par Axel Cornic

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être l’un des gros coups du PSG lors du mercato estival, avec Leonardo qui pourrait rattraper son échec de 2020.

Cette fois, c’est la bonne. Souvent annoncé sur le départ, Sergej Milinkovic-Savic devrait bien quitter la Lazio à la fin de la saison ! Sans la Ligue des Champions, son club doit absolument sacrifier plusieurs cadres et le Serbe est actuellement le joueur avec la plus grosse valeur marchande, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 70M€. La situation a alerté un Leonardo à la recherche de renforts pour le Paris Saint-Germain, mais aurait également tapé dans l’œil de Manchester United, qui cherche un remplaçant à Paul Pogba. En Italie la Juventus semble également être dans le coup, mais souhaiterait surtout recruter d’autres profils, comme Jorginho de Chelsea.

Pour un départ, c’est maintenant ou jamais