Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL de Leonardo fixée à 80M€ ?

Publié le 6 mai 2022 à 13h15 par La rédaction

Alors que le PSG s’intéresse à Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio demanderait 80M€ pour le laisser partir lors du mercato estival.

Le Paris Saint-Germain compte bien chambouler son entrejeu lors du mercato estival. En effet, Leonardo s’active déjà pour combler les potentiels départs de Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, et souhaite attirer des joueurs de classe mondiale. Alors que Paul Pogba est notamment ciblé par le club de la capitale, une autre piste étudiée est celle menant à Sergej Milinkovic-Savic. Indispensable à la Lazio, l’homme aux 10 buts et 12 passes décisives en 44 rencontres cette saison a tapé dans l’œil du PSG depuis déjà plusieurs années, mais ce transfert aurait un coût très élevé.

La Lazio réclame 80M€ pour Milinkovic-Savic