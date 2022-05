Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ousmane Dembélé prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 6 mai 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé le PSG. Toutefois, l'agent du Français attendrait un appel de la direction catalane pour s'assoir autour d'une table et discuter d'une prolongation.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, Leonardo a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin avec le Barça, le directeur sportif du PSG aimerait réaliser le même exploit avec lui. Toutefois, Ousmane Dembélé et son représentant attendraient un signal du Barça pour prolonger.

Le clan Ousmane Dembélé veut rencontrer la direction du Barça