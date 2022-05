Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 9h10 par Amadou Diawara

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas tranché définitivement quant à son avenir. Toutefois, le numéro 7 parisien aurait déjà décidé de ne pas annoncer le verdict lors de la cérémonie des trophée UNFP le 15 mai.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va partir librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors que son numéro 7 se rapproche dangereusement du Real Madrid, le club de la capitale a encore des raisons de garder espoir sur ce dossier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 29 mars, le PSG a toujours une carte à jouer avec Kylian Mbappé. Et sachant qu'il n'aurait pas encore scellé définitivement son futur, le champion du monde français aurait tout de même pris une décision très importante.

Aucune annonce de Kylian Mbappé lors de la cérémonie des trophées UNFP ?