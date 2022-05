Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Paul Bernardoni, c'est terminé !

Publié le 6 mai 2022 à 21h00 par Arthur Montagne

Cet hiver, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers, mais visiblement, l'ancien Bordelais ne devrait pas s'éterniser dans le Forez.

Bien décidé à se renforcer de façon importante cet hiver, l'ASSE a attiré sept joueurs afin de réussir son opération maintien. Pascal Dupraz, nommé sur le banc pour remplacer Claude Puel, avait d'ailleurs rapidement réclamé l'arrivée d'un nouveau gardien de but puisqu'il considérait qu'Etienne Green manquait d'expérience pour assumer une telle responsabilité. C'est ainsi que l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers, comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité.

L'ASSE cherche une doublure pour... Etienne Green