Mercato - PSG : La tendance se confirme dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 7 mai 2022 à 9h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’un accord de principe entre Kylian Mbappé et le PSG, aucune décision finale n’aurait été prise comme cela a été révélé ces dernières heures et confirmé par le journaliste Julien Laurens.

Jeudi soir, Le Parisien a fait part d’un accord de principe entre le clan Kylian Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi pour une prolongation de contrat au PSG. Néanmoins, cette information a rapidement été démentie par différents médias et la mère de Mbappé en question, Fayza Lamari, qui gère la partie administrative de la carrière du champion du monde tricolore dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain. Et ce n’est pas Julien Laurens qui affirmera le contraire.

Toujours pas d’accord entre le PSG et Mbappé !