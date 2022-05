Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé doit-il laisser une ultime chance au PSG ?

Publié le 7 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Entre les informations divulguées jeudi soir par Le Parisien selon lesquelles Kylian Mbappé se serait en principe mis d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat et le démenti de sa mère Fayza Lamari sur la toile, les rumeurs se succèdent quant à l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant français doit-il laisser une dernière chance au Paris Saint-Germain pour sa prolongation de contrat ? C’est notre sondage du jour !

Jeudi soir, Le Parisien lâchait une véritable bombe. Selon le quotidien de la capitale, Kylian Mbappé aurait trouvé un accord de principe avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Une nouvelle qui a été démentie par plusieurs médias dont le journaliste Fabrizio Romano et Foot Mercato. D’ailleurs, Fayza Lamari, mère et représentante de Mbappé, a fait savoir sur son compte Twitter que cette information est tout bonnement erronée. Aucun accord n’aurait été passé avec le PSG pour une prolongation ou avec un autre club. De son côté, Kylian Mbappé laisserait le Qatar formuler son ultime offensive.

«Il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent»