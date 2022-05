Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier prioritaire de Xavi débloqué par Jorge Mendes ?

Publié le 7 mai 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Selon la presse espagnole, Xavi voudrait reformer un duo similaire à celui qu'il formait avec Andres Iniesta. Dans cette optique, le coach du Barça voudrait associer Pedri à Bernardo Silva dans son milieu de terrain. Et la relation entre le club catalan et Jorge Mendes pourrait faciliter la transaction.

De retour au FC Barcelone, Xavi serait tombé sous le charme de Bernardo Silva. Dans cette optique, le coach catalan aurait inscrit le nom du pensionnaire de Manchester City sur ses tablettes en vue du prochain mercato estival. D'ailleurs, selon Mundo Deportivo , le protégé de Pep Guardiola serait l'une des pistes préférentielles du Barça à son poste. Et grâce à l'agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes, Xavi aurait davantage de chances de rafler la miser sur ce dossier.

L'opération Bernardo Silva facilitée par Jorge Mendes ?