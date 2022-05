Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Dani Alves sur le retour de Xavi !

Publié le 7 mai 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Pour redorer le blason du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de rapatrier Xavi et de le nommer entraineur. Recruté dans la foulée, Dani Alves a lâché toutes ses vérités sur le grand retour de Xavi.

A la peine depuis de longs mois, le FC Barcelone a décidé d'appeler Xavi à la rescousse pour sauver le navire. En effet, Joan Laporta a remercié Ronald Koeman en cours de saison pour installer l'ancien capitaine catalan à sa place en tant qu'entraineur. Et ce choix semble être judicieux, puisque Xavi a redressé la barre du Barça ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à Dani Alves, lui aussi de retour au FC Barcelone.

«L'arrivée de Xavi a apporté la connaissance du club, de l'écusson, des couleurs»