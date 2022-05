Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille fait rage pour cet international français !

Publié le 7 mai 2022 à 14h45 par La rédaction

Durant le match entre Lille et Monaco, de nombreux géants européens se sont déplacés afin de superviser Aurélien Tchouaméni.

Aurélien Tchouaméni sera l’un des joueurs l’un plus convoités lors du prochain mercato estival. En effet, le joueur de 22 ans réalise une saison de très haut niveau avec l’AS Monaco, et s’impose comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrains du monde. Alors que ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France, celui-ci suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain. Désireux de renforcer son entrejeu, qui pourrait être affaibli en cas de départ de Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum, Leonardo s’intéresse de près au natif de Rouen. Toutefois, le PSG doit faire face à énormément de concurrence.

Beaucoup de clubs observent Tchouaméni