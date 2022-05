Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Manchester City... Grande nouvelle pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 7 mai 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG, de Manchester City et de la Juventus. Et heureusement pour le club de la capitale, les Citizens de Pep Guardiola seraient contraints d'attendre l'issue de la saison avant de pouvoir faire une offre à La Pioche.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba pourrait ne plus faire long feu à Manchester United. En effet, La Pioche quittera les Red Devils librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'a pas échappée au PSG. Après avoir recruté Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) librement et gratuitement l'été dernier, le club de la capitale aimerait réitérer le même exploit avec Paul Pogba. Toutefois, le PSG serait loin d'être seul sur ce dossier. Comme l'a indiqué The Daily Mail , l'écurie présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait en concurrence avec Manchester City, en plus de la Juventus, pour Paul Pogba.

Pep Guardiola veut Paul Pogba pour remplacer Fernandinho

Selon The Daily Mail , Pep Guardiola serait en quête du successeur de Fernandinho, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, le coach de Manchester City aurait identifié le profil de Paul Pogba, et ce, malgré le fait qu'il évolue aujourd'hui à Manchester United. Alors que les Citizens pourraient lui offrir un contrat XXL, La Pioche ne serait pas contre l'idée d'évoluer dans le camp ennemi. En effet, Paul Pogba ne se fermerait aucune porte et considèrerait toutes les options pour son avenir, même celle d'un départ de Manchester United vers City. Toutefois, ce dossier serait très loin d'être gagné pour Pep Guardiola actuellement.

Guardiola doit attendre cet été pour s'attaquer à Pogba