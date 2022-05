Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a pris une première décision pour Manchester City !

Publié le 7 mai 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Selon la presse britannique, le PSG ferait mieux de se méfier de Manchester City concernant Paul Pogba. D'ailleurs, La Pioche ne fermerait pas la porte à un départ chez les Citizens, même si elle défend actuellement les couleurs de Manchester United.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Toutefois, selon les informations du Daily Mail , Manchester City serait également à l'affût pour le recrutement de Paul Pogba. Et le numéro 6 de Manchester United ne serait pas vraiment contre un départ chez les voisins citizens.

Paul Pogba ne ferme pas la porte à Pep Guardiola