Mercato - PSG : Verratti, De Jong... Vers une incroyable opération avec le Barça ? La réponse !

Publié le 7 mai 2022 à 12h45 par Arthur Montagne

Malgré l'intérêt du FC Barcelone pour Marco Verratti et celui du PSG pour Frenkie De Jong, aucun échange ne serait prévu entre les deux clubs. Explications.

Cet été, le PSG devrait se mettre en quête d'un nouveau renfort d'envergure dans l'entrejeu. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de ceux de Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Mais ce n'est pas tout puisque la presse espagnole rapportait récemment un intérêt du PSG pour Frenkie De Jong. Le milieu de terrain du FC Barcelone pourrait partir cet été, mais Manchester City serait également très chaud dans ce dossier.

Pas d'échange prévu entre De Jong et Verratti ?