Mercato - PSG : Vers un incroyable retour de flamme pour Marco Verratti ?

Publié le 7 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 7 mai 2022 à 8h19

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Marco Verratti serait toujours dans le viseur du FC Barcelone qui continue de rêver de recruter l'international italien.

Arrivé en 2012 sur la pointe des pieds au PSG en provenance de la Serie B, Marco Verratti s'est petit-à-petit imposé comme un cadre à Paris. Dix ans après son arrivée il est même le plus ancien joueur présent dans l'effectif du club de la capitale. Et pourtant, en 2017, Marco Verratti aurait pu quitter le PSG puisque le FC Barcelone avait fait le forcing pour le recruter avant que l'international italien ne finisse par prolonger son contrat à Paris au terme d'un feuilleton qui l'a même vu changer d'agents, délaissant Donato Di Campli pour Mino Raiola.

Le Barça rêve toujours de Verratti, mais...