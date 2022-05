Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour Paul Pogba !

Publié le 6 mai 2022 à 20h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba figure bel et bien sur les tablettes du PSG pour le mercato estival à venir.

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », indiquait récemment Ralf Rangnick, l’entraîneur de Manchester United, confirmant donc en conférence de presse que Paul Pogba (29 ans) ne porterait plus les couleurs du club anglais alors que son contrat arrive à expiration. Le PSG est annoncé avec insistance sur les traces du milieu de terrain de l’équipe de France, et cet intérêt du Qatar pour Pogba est confirmé.

Le PSG met bien le paquet sur Pogba