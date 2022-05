Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann va rendre un service à 40M€ à Laporta !

Publié le 6 mai 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

En raison du nombre de matchs disputés par Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid cette saison, le FC Barcelone serait à présent assuré de sa vente à 40M€ par le biais de l’option d’achat négociée entre les deux clubs.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a pris la décision de se séparer d’Antoine Griezmann à l’occasion du dernier mercato estival. En effet, un prêt avec une option d’achat de 40M€ a été convenu entre les différentes parties pour le plus grand bonheur de Griezmann qui a évoqué un « retour à la maison » et du président Enrique Cerezo qui avait taquiné le champion du monde tricolore en expliquant lors de sa conférence de presse de présentation, qu’il aurait dû écouter sa femme (cf, qui lui avait conseillé en 2018 de rester à l’Atletico de Madrid dans le documentaire La Décision). Et dans le prêt en question, une obligation d’achat aurait été incorporée et serait d’ores et déjà certaine d’être levée.

L’Atletico serait à présent obligé de lever l’option d’achat de 40M€ !