Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 6 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le numéro 7 du Barça insisterait en interne pour prolonger avec le Barça.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé pour oublier Neymar, parti au PSG. Mais alors que le champion du monde français a enchainé les problèmes de blessure ces dernières saisons, le Barça ne l'a jamais prolongé. Un choix qu'il peut regretter amèrement, parce qu'Ousmane Dembélé risque de partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. D'autant que le PSG serait en embuscade pour réaliser un énorme coup à 0€ avec le numéro 7 du Barça. Toutefois, le club emmené par Xavi a de grandes raisons de rester confiant sur ce dossier, puisqu'Ousmane Dembélé afficherait son désir de prolonger en interne.

Ousmane Dembélé et le Barça font le maximum pour prolonger

Désireux de prolonger avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait fixé ses conditions à Xavi. Selon les informations de Mundo Deportivo , le numéro 7 du Barça aimerait que sa direction lui fasse une offre avec une formule « créative » . Conscient des difficultés financières du FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait prêt à rempiler en cas de salaire revue à la baisse la première année, mais augmenté progressivement au fil des saisons, ou si on lui proposait un contrat de courte durée.

Ousmane Dembélé n'a pas acté son départ et insiste pour rester à Barcelone