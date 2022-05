Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale signée Xavi avec cette star de Guardiola ?

Publié le 6 mai 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva serait dans le collimateur du FC Barcelone. Pour venir épauler Pedri en tant que milieu offensif intérieur, Xavi aimerait miser sur l'international portugais cet été. Toutefois, l'opération Bernardo Silva s'avérerait compliquée à boucler sur le plan financier pour le Barça. Ainsi, Xavi pourrait tenter d'utiliser Frenkie de Jong pour rafler la mise sur ce dossier.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi se préparerait à frapper fort lors du mercato estival. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait coché plusieurs noms sur le marché, et notamment celui de Bernardo Silva. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , Xavi aurait identifié le profil du protégé de Pep Guardiola car il souhaiterait disposer d'un milieu offensif intérieur en plus de Pedri dans son effectif. Et comme l'a indiqué le média espagnol, Bernardo Silva serait l'un des joueurs les plus appréciés par le FC Barcelone à ce poste.

Le Barça trop court financièrement pour Bernardo Silva ?

De son côté, Bernardo Silva aurait déjà un avis bien précis sur le FC Barcelone. Engagé jusqu'au 30 juin 2025, l'international portugais serait toujours favorable à un départ de Manchester City et de Premier League. Et alors qu'il aurait déjà suscité l'intérêt du Barça la saison dernière, Bernardo Silva aurait été emballé par l'idée de rejoindre le Camp Nou pour la simple et bonne raison qu'il serait un grand fan de la Liga et aimerait y jouer. Toutefois, cette opération ne devrait pas être facile à boucler pour autant côté FC Barcelone. Toujours selon Mundo Deportivo , Xavi et Joan Laporta pourraient être bloqués financièrement sur ce dossier. D'autant que Bernardo Silva serait un élément important pour Pep Guardiola. Mais heureusement pour Barcelone, Frenkie de Jong pourrait résoudre ce problème.

Un échange XXL entre Frenkie de Jong et Bernardo Silva ?