Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a trouvé la solution pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 mai 2022 à 14h15 par Amadou Diawara

Pour faire plier Ousmane Dembélé et battre la concurrence du PSG, le FC Barcelone aurait une stratégie bien précise. Selon la presse espagnole, la direction du Barça compterait boucler plusieurs dossiers spécifiques pour se donner les moyens de prolonger son numéro 7.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé place le Barça dans une situation très complexe. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement, le club emmené par Xavi doit absolument le prolonger avant l'issue de cet exercice 2021-2022. Surtout que le PSG serait à l'affût pour boucler un coup XXL à 0€ avec Ousmane Dembélé. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, le FC Barcelone aurait un plan bien ficelé.

Le Barça veut débloquer des fonds pour Ousmane Dembélé