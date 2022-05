Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date enfin fixée pour la grande annonce de Mbappé ?

Publié le 6 mai 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait de fortes chances d'annoncer sa décision finale après le prochain rassemblement des Bleus, soit dans la deuxième moitié du mois de juin.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien fera ses valises et changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et si Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ pour 0€ cet été, le PSG a toujours une carte à jouer sur ce dossier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français est prêt à continuer son aventure au PSG, même s'il n'a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. Et pour être enfin fixé, le club de la capitale devrait patienter jusqu'à la mi-juin.

L'annonce de Kylian Mbappé prévue entre le 15 et le 30 juin ?