Mercato - PSG : La mise au point de Le Graët sur une arrivée de Zidane chez les Bleus !

7 mai 2022

Alors que l’Équipe de France serait préférée au PSG dans l’esprit de Zinedine Zidane à l’instant T, les propriétaires qataris du club de la capitale pourraient continuer d’espérer nommer Zidane à la place de Mauricio Pochettino puisque la Fédération Française de Football n’a pas ouvert la porte en grand à sa venue pour l’après-Didier Deschamps.

Comme le10sport.com vous le révélait en décembre dernier, l’option de prendre les rênes de l’équipe première du PSG prenait de plus en plus d’ampleur dans l’esprit de Zinedine Zidane grâce à un forcing de longue date de son historique conseiller Alain Migliaccio. Néanmoins, la piste menant à Zidane, qui est un dossier prioritaire aux yeux des propriétaires qataris pour la succession de Mauricio Pochettino, s’est considérablement refroidie pour une simple et bonne raison : l’Équipe de France. En effet, selon différents médias, Zidane donnerait sa préférence aux Bleus alors qu’en parallèle, le contrat de Didier Deschamps arrivera à expiration en décembre prochain, après le Mondial au Qatar. Néanmoins, Noël Le Graët a tenu à mettre les choses au clair.

« Je ne suis pas en train de me dire : Pourvu que Didier me dise non et que j’aille voir Zidane »