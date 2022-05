Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans ce dossier brûlant de Xavi !

Publié le 7 mai 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta aurait un accord contractuel d'environ 13M€ pour rejoindre le FC Barcelone cet été. Et avec la vente du club londonien, le défenseur de Thomas Tuchel serait désormais libre partir. D'ailleurs, Cesar Azpilicueta compterait rencontrer la direction des Blues pour changer de club.

Désireux de renforcer la défense du FC Barcelone cet été, Xavi aurait identifié le profil de Cesar Azpilicueta. D'ailleurs, le coach catalan aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier, puisqu'il aurait un accord contractuel avec le défenseur de Chelsea. Selon AS , Xavi aurait trouvé un terrain d'entente à hauteur de 13M€ bruts annuels pour un engagement de deux saisons, plus une en option. Et avec la vente de Chelsea, le Barça disposerait d'une voie royale pour recruter Cesar Azpilicueta.

Cesar Azpilicueta va rencontrer sa direction pour quitter Chelsea