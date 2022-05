Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes se lâche sur son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Leandro Paredes fait régulièrement partie des noms cités pour un éventuel départ cet été. Et pourtant, l'international argentin annonce être très heureux au PSG, bien qu'il ait déjà quelques idées pour son futur club.

En janvier 2019, après une première partie de saison durant laquelle Thomas Tuchel avait du bricoler pour constituer son milieu de terrain, le PSG finit par lâcher 47M€ pour recruter Leandro Paredes en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg. Cependant, l'international argentin n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable et à justifier l'investissement consenti pour le recruter. Malgré tout, Leandro Paredes est très bien intégré au sein du vestiaire où il est proche de son compatriotes, à commencer par Lionel Messi, mais également d'autres cadres comme Neymar. A tel point qu'il affichait récemment sa joie d'être au PSG dans une interview accordée à ESPN : « Je suis heureux à Paris. J'espère y rester encore longtemps. Les rumeurs de départ, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai parlé avec l'entraîneur, les dirigeants, tout est clair. On est tous contents. Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça. » Mais compte tenu de son rendement et de l'échéance de son contrat, qui prend fin en juin 2023, Leandro Paredes reste l'un des joueurs les plus cités parmi les candidats au départ, notamment grâce à l'excellente cote qu'il a conservée en Serie A.

Paredes veut rester au PSG