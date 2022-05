Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de L1 pour relancer Denis Bouanga ?

Publié le 7 mai 2022 à 17h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023, Denis Bouanga devrait quitter Saint-Etienne cet été. Alors qu'un départ en Bundesliga était pressenti, le Gabonais serait sur les tablettes du LOSC et pourrait donc rester en Ligue 1.

Avec seulement 31 points et une 18ème place de Ligue 1 à 3 journées de la fin, Saint-Etienne vit une saison cauchemar et pourrait perdre plusieurs de ses cadres durant le mercato. Denis Bouanga est l’un des noms qui ressort le plus. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international gabonais de 27 ans devrait quitter le club en fin de saison. Un départ en Bundesliga était de plus en plus évoqué ces derniers jours avec les intérêts de l’Eintracht Francfort et du Borussia Mönchengladbach. Mais, le joueur des Verts pourrait finalement rester en ligue 1.

Bouanga vers Lille ?